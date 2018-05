Uefa, nuovo messaggio al Milan: Fassone è avvisato

MILANO - Entro il 15 giugno arriverà la sentenza dell’Uefa che potrebbe estromettere il Milan dalle coppe europee. Poi si potrebbe eventualmente ricorrere al Tas e costringere tutti a rimanere fermi fino a fine mese per un verdetto definitivo, ma è in questio giorni caldi che si decide il futuro del club di via Aldo Rossi. La convocazione da parte della Camera Giudicante della Uefa dovrebbe arrivare entro il 7 giugno. Sarà quello il momento in cui Marco Fassone presenterà una memoria difensiva preparata dalla task force di esperti guidata dal direttore finanziario Valentina Montanari e da un pool di avvocati. La tesi del Milan si basa sulle garanzie offerte a dimostrare la continuità aziendale e la sostenibilità finanziaria a prescindere da eventuali cambi di proprietà, senza trascurare il peso di un club come il Milan in una competizione europea, anche a livello di indotto.

Come si evince, nessuna risposta chiara alle richieste esplicite dell’Uefa che ancora aspetta di ricevere informazioni esaustive sulle reali disponibilità del numero uno rossonero, il cinese Yonghong Li. In pratica una sentenza che sembra già scritta.

Massima attenzione

Un problema concreto anche perchè l’Uefa, attraverso le parole di Andrea Traverso, managing director financial sustainability & research, proprio oggi ha mandato un ulteriore messaggio forte e chiaro al club di via Aldo Rossi: «La Uefa valuta attentamente la sostenibilità finanziaria dei soci di riferimento. Soprattutto per le società che richiedono ricapitalizzazioni continue, l'apporto dei soci diventa fondamentale».

Come dire, o Fassone si sbriga a far cadere il mistero sul fantomatico presidente rossonero Yonghong Li, oppure per il Milan non sussiste alcuna speranza di una sentenza più mite. Uomo avvisato…