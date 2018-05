MILANO - In un momento in cui l’unica cosa chiesta dal turbato ed inquieto popolo milanista è la chiarezza, l’appuntamento di questa sera su Rai 3, lo speciale Milan di Report, potrebbe diventare imperdibile. L’inchiesta curata da Luca Chianca, in collaborazione con Alessia Marzi, prende in esame tutta la vicenda legata alla discussa discussa cessione dell’Ac Milan da Fininvest al misterioso imprenditore cinese Yonghgong Li.

Ad aprile del 2017 dopo 31 anni e 29 trofei all’attivo Silvio Berlusconi vende il suo Milan a Mr Li, un cinese del Guangdong e residente a Hong Kong. Ma chi è veramente Yonghong Li? Nessuno lo sa. L’operazione però vale ben 740 milioni di euro che entrano nelle casse della Fininvest da una serie di società con sede nel paradiso fiscale delle British Virgin Island.

Quanti misteri…

Per concludere l’acquisto Mr. Li è stato seguito dalla Rothschild il cui vicepresidente a Londra è Paolo Scaroni, ex Eni, da sempre vicino al Cavaliere. In Cina però Mr. Li ha avuto diversi problemi con una delle sue holding: mentre stava prendendo il Milan aveva i creditori alle costole e, pochi mesi fa, un tribunale cinese ne ha dichiarato il fallimento. E infatti dopo aver dato i primi 300 milioni, Yonghong Li, a pochi mesi dal closing, ha difficoltà a trovare i soldi per chiudere l’acquisto. Provvidenziale, arriva il Fondo Eliott con un prestito che gli consente di chiudere l’operazione. Ma chi c’è dietro al Fondo?

Appuntamento questa sera su Rai 3 alle ore 21.15.