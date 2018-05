Suso e la clausola: il Milan ha una strategia

MILANO - Quello di Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre, in arte Suso, è uno dei più caldi del Milan in ottica mercato. La ragione è semplice e l’abbiamo sviscerata in più di una circostanza: in occasione del rinnovo di contratto che Fassone e Mirabelli hanno voluto riconoscere al fantasista spagnolo, il numero 8 rossonero ha preteso una clausola rescissoria che le parti hanno stabilito potesse essere equa a 40 milioni. Tutto questo accadeva a settembre, prima che il Liverpool cedesse al Barcellona il pari ruolo Coutinho per 160 milioni, facendo di fatto impennare le quotazioni di tutti i calciatori a livello mondiale.

Tanti club interessati

Oggi strappare Suso al Milan per appena 40 milioni sembra un’operazione troppo conveniente per lasciarsela scappare, tanto che proprio i Reds sembrano pronti ad un’offensiva vincente per riportare Suso a casa, dopo la non brillantissima esperienza al Merseyside di qualche anno fa.

Ma non c’è solo il Liverpool sulle tracce del classe ’93 nato a Cadice. Si sta muovendo anche in Napoli, in attesa di capire se Callejon resterà o saluterà la comitiva, così come la Roma, per non parlare di diversi club della Liga, Valencia e Atletico Madrid su tutti, che riporterebbero volentieri Suso in Spagna.

Idea rinnovo

Al Milan sono praticamente rassegnati all’idea di perdere il ragazzo però Mirabelli vorrebbe tentare una mossa a sorpresa: proporre all’attaccante rossonero un nuovo rinnovo, con adeguamento dello stipendio e anche della clausola (una cifra vicina ai 60 milioni), per rendere meno semplice lo scippo del calciatore alle squadre interessate o in caso di cessione riempire in maniera più sostanziosa le casse di via Aldo Rossi.

A questo punto tutto passa nelle mani di Suso e del suo procuratore Lucci, agente particolarmente ben visto in casa Milan per essere stato uno dei principali fautori dell’operazione Bonucci. Al termine della stagione ci sarà occasione per sedersi attorno a un tavolo e ridiscutere i termini dell’accordo. A meno che lo spagnolo non abbia già deciso di lasciare Milanello e tentare la fortuna altrove. Lo scopriremo tra qualche giorno.