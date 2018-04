MILANO - Si accendono le luci, si scaldano i motori, ma stavolta non si tratta di un Gran Premio. Sta per ripartire la International Champions Cup, il trofeo estivo che mette di fronte tutte le big del calcio europeo, in maniera ancora più imponente di quanto non faccia la Champions League. Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid e Siviglia per la Spagna; Chelsea, Liverpool, Tottenham, Manchester United, Arsenal e Manchester City per l’Inghilterra; Bayern Monaco e Borussia Dortmund per la Germania; Paris Saint Germain per la Francia; Benfica per il Portogallo; e naturalmente le italiane, Juventus, Roma, Inter e Milan. Il Gotha del football europeo impegnato in una competizione che si svolgerà tra luglio e agosto in ben otto paesi: Austria, Italia, Polonia, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera e naturalmente gli Stati Uniti.

Di nuovo Real-Juve

E proprio negli States di esibiranno principalmente le squadre italiane, a cominciare dalla Juventus che affronterà il Bayern Monaco a Philadelphia il 25 luglio, il Benfica a New York il 28 luglio e il Real Madrid Washington il 4 agosto in una curiosa e suggestiva rivincita del discusso quarto di finale di Champions League della scorsa settimana.

L’Inter in Europa

Anche per la Roma impegni dall’altra parte dell’oceano: Roma-Tottenham a San Diego il 25 luglio; Barcellona-Roma a Dallas il 31 luglio; Real Madrid-Roma a New York il 7 agosto.

Così come per il Milan: Milan-Manchester United a Los Angeles il 25 luglio; Tottenham-Milan a Minneapolis il 31 luglio; Milan-Barcellona a Bay Area il 4 agosto.

Solo l’Inter, delle quattro squadre italiane, disputerà le proprie tre gare di ICC in Europa: Chelsea-Inter a Goteborg il 1 agosto; Inter-Siviglia a Lecce il 7 agosto; Atletico Madrid-Inter a Madrid il 12 agosto.