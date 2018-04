MILANO - Nelle ultime 17 partite ha realizzato appena una rete e fornito meno assist del solito, sembra appannato e non più decisivo come all'inizio, ma dai piedi di Jesus Joaquin Fernandez Saez de la Torre, meglio conosciuto come Suso, parte sempre gran parte delle azioni più pericolose del Milan, l'uomo a cui i rossoneri affidano il pallone quando c'è da inventare, quando c'è da mettere fantasia. Lo spagnolo è uno dei talenti migliori della formazione milanista, nonchè uno dei punti cardini della squadra di Gattuso, il tecnico che per lui (quasi esclusivamente per lui) ha mantenuto il modulo 4-3-3 pur di sfruttarne al massimo caratteristiche e qualità, in barba al 4-4-2 che, almeno nelle sue idee, sarebbe o schieramento tattico preferito dall'allenatore calabrese.

Futuro incerto

Ma di Suso si parla spesso (troppo spesso) anche di mercato, perchè quella clausola da 40 milioni pretesa dal calciatore prima del suo rinnovo di contratto, sta lì ed è alla portata di numerosi club italiani e stranieri. Prima il Napoli, poi la Roma, senza contare l'interesse di un paio di società spagnole si sono interessate al numero 8 del Milan, corteggiato però con insistenza dal Liverpool, ovvero la squadra da cui Suso è arrivato in Italia, perso dagli inglesi per soli 400 mila euro. Liverpool che ora sembra aver capito l'errore commesso, cercando di rimediare con il riacquisto di Suso, valutato al momento 35 milioni di euro, prima offerta impacchettata dai Reds e pronta ad essere recapitata sul tavolino di Marco Fassone che, forte della già citata clausola, la respingerà con fermezza, consapevole però che si tratterà soltanto del primo atto di uno spettacolo che in estate potrebbe vedere un attore principale come Suso cambiare compagnia.