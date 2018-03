MILANO - Quando si parla di Milan, ormai, non c'è giorno, articolo di giornale o conversazione in cui non si citi Gianluigi Donnarumma ed il suo futuro, nonostante i 4 anni di contratto firmati coi rossoneri poco meno di 12 mesi fa. Donnarumma resta, Donnarumma se ne va, Donnarumma vorrebbe restare ma Raiola, Donnarumma vorrebbe restare ma il Milan, insomma le voci non finiscono e si rincorrono di volta in volta, e a nulla servono le rassicurazioni di Fassone e Mirabelli, sempre pronti a blindare (almeno a parole) il portiere rossonero. L'arrivo di Pepe Reina, acquistato a parametro zero dalla dirigenza milanista, ha poi alimentato ancor di più le polemiche sul futuro di Donnarumma, poichè in molti considerano l'approdo a Milanello del portiere spagnolo del Napoli come un'assicurazione ed una precauzione nel caso in cui la porta rossonera rimanga improvvisamente sguarnita il prossimo luglio.

Destinazioni

Finora le possibili mete di Donnarumma qualora fosse ceduto in estate erano state fondamentalmente due, ovvero il Real Madrid o il Paris Saint Germain, con Mino Raiola, procuratore del portiere, pronto a far di tutto per portar via dal Milan il ragazzo classe 1999. Secondo quanto riportato dall'emittente RMC Sport per bocca del giornalista Giorgio Micheletti, invece, Donnarumma potrebbe andar sì via dal Milan ma rimanere in Italia: "Ho visto Inghilterra-Italia in televisione - afferma Micheletti - e direi che siamo pronti al passaggio di consegne fra Buffon e Donnarumma, non solo in Nazionale ma anche nella Juventus, poichè io sono convinto che l'affare fra l'estremo difensore del Milan ed i bianconeri sia in via di definizione, anzi, ritengo che con l'organizzazione e la supervisione di Mino Raiola, la Juve a luglio porterà a casa l'accoppiata Donnarumma-Balotelli». Ieri Real Madrid e Paris Saint Germain, oggi la Juventus, domani forse lo Spezia, le voci di mercato su Donnarumma si rincorrono, fanno il giro del mondo e non tengono in considerazione mai, nemmeno una volta, nè la volontà del portiere e neanche il contratto col Milan. Chissà cosa accadrà e cosa si dirà nel caso in cui il prossimo 19 agosto, alla prima giornata del campionato 2018-2019, Donnarumma difenderà ancora i pali della porta rossonera.