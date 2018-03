Gattuso ha deciso l'undici anti Juventus

MILANO - Il Milan si appresta a partire per Torino dove sabato sera (inizio ore 20:45) affronterà la Juventus capolista del campionato, un impegno complesso e proibitivo ma nel quale i rossoneri dovranno assolutamente uscire con un risultato positivo per non compromettere la rincorsa al quarto posto (che dista 5 punti) e provare a raggiungere l'Inter che affronteranno mercoledì prossimo nel recupero della 27.ma giornata. Gennaro Gattuso è fiducioso: la Juventus sarà pure la squadra più forte della serie A, non prende gol dalla fine del 2017 e vince lo scudetto da 6 stagioni consecutive, ma anche il Milan ha le sue carte da giocare, come l'imbattibilità nel 2018 e nel girone di ritorno, una buone condizione fisica e l'ottima condizione mentale che proprio il tecnico calabrese ha portato dal suo arrivo a Milanello a fine novembre.

Formazione

Gattuso che, perso definitivamente Andrea Conti fino al termine dell'anno, ha deciso la formazione da schierare sabato sera allo Juventus Stadium, collocata nell'ormai classico 4-3-3 rossonero: Donnarumma sarà il portiere, Calabria, Bonucci, Romagnoli e Rodriguez in difesa, Kessie, Biglia e Bonaventura a centrocampo, Suso, Cutrone e Calhanoglu a formare il tridente d'attacco. Ritorna fra i convocati Nikola Kalinic dopo il turno di riposo per punizione, ma difficilmente avrà la possibilità di scendere in campo, considerato che Cutrone è ormai il centravanti titolare e André Silva ha iniziato a far gol anche in serie A, facendo retrocedere il croato a suppellettile della panchina, ruolo più consono alle sue caratteristiche. Meglio tardi che mai.