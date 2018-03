MILANO - Dopo la sosta del campionato per gli impegni delle nazionali, il Milan si appresta a riprendere la corsa con vista sul quarto posto, l'obiettivo ormai dichiarato della formazione di Gennaro Gattuso, tecnico che da quando ha preso in mano la squadra rossonera l'ha totalmente rivitalizzata, conducendola da un anonimo centro classifica alla lotta per l'ingresso in Coppa dei Campioni. Milan che nel girone di ritorno e nel 2018 è ancora imbattuto, ma che ha bisogno di ottenere ancora punti e vittorie per non veder svanire il sogno di quella quarta posizione che, nonostante la grande rimonta, resta lontana ancora 5 punti.

Occhio ai cartellini

E al quarto posto oggi c'è l'Inter, proprio la rivale cittadina del Milan e proprio la squadra che i rossoneri affronteranno mercoledì 4 aprile in un derby mozzafiato che varrà molto più del semplice primato cittadino, ma sarà con ogni probabilità decisivo per il proseguimento in campionato delle due compagini meneghine. Prima del derby, però il Milan dovrà far visita alla capolista Juventus e dovrà cercare di uscire da Torino col massimo dei punti possibili, considerando anche che l'Inter se la vedrà col Verona e che dunque, almeno sulla carta, il divario potrebbe anche aumentare. Juventus-Milan sarà una sfida speciale anche per Leonardo Bonucci che proprio quest'anno è passato in rossonero dopo 7 anni e 6 scudetti coi bianconeri; non amatissimo dai suoi ex tifosi, il capitano milanista ha saltato la gara dell'andata per squalifica, un peso che il difensore viterbese sente anche ora perchè, diffidato, rischia di dover dire addio al derby qualora venisse ammonito, ipotesi non trascurabile vista la pericolosità degli attaccanti juventini.

Rimedi

Come Bonucci, anche Lucas Biglia è in diffida e anche lui come il compagno rischia grosso in caso di cartellino giallo contro la Juventus; Milan-Inter è sfida fondamentale per le ambizioni milaniste e due dei perni della squadra, Bonucci e Biglia, rischiano di non esserci ma rischiano di giocare condizionati la partita di Torino, consapevoli che al minimo errore saranno costretti a guardarsi il derby dalla tribuna. La maturità e l'esperienza di due leader come loro, però, dovrebbe permettergli di affrontare la partita col giusto spirito, con l'intelligenza di chi sa come gestire emozioni e istintività, e con quel fatalismo utile a non pensare ad una doppia diffida che può essere un problema non di poco conto in vista della gara dell'anno.