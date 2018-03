MILANO - La stagione di Nikola Kalinic, la prima al Milan, si sta rivelando un disastro totale su ogni fronte: appena 4 reti (tutte in campionato, nessuna nel 2018), nulla di quel lavoro di sacrificio per i compagni che tanto decantava Vincenzo Montella ad inizio anno e, dulcis in fundo, la mancata convocazione di Gennaro Gattuso per la gara di domenica contro il Chievo, a causa dello scarso impegno mostrato dalla punta croata in allenamento. A margine di tutto ciò, il ruolo di titolare perso a vantaggio del pimpante Cutrone ed anche quello di riserva, ormai nelle mani di André Silva che nelle ultime due partite ha regalato 6 punti ai rossoneri; come se non bastasse, ovviamente, l'ira dei tifosi che l'ex centravanti della Fiorentina non vorrebbero vederlo più neanche in cartolina.

Proposte estere

Gattuso, dopo Milan-Chievo, ha detto di non portare rancore e che qualora Kalinic tornasse ad allenarsi con costanza e profitto, non esiterà a convocarlo di nuovo, ma è evidente che qualcosa ormai si è rotto fra lo slavo e l'intero ambiente milanista, anche se cederlo dopo aver speso 25 milioni la scorsa estate che difficilmente tornerebbero nelle casse rossonere, non è impresa semplice. Eppure, dalle parti di Milanello qualche sondaggio per Kalinic è già pervenuto: in primis c'è la Cina con almeno un paio di club che già l'anno scorso erano interessati al croato; e poi c'è la Bundesliga tedesca, un campionato che per caratteristiche potrebbe risultare più agevole per l'attaccante. Hertha Berlino ed Hannover le prime società col nome di Kalinic sul taccuino e con un Milan che incrocia le dita e spera che qualcuno si ricordi di un calciatore in evidente crisi e regressione.