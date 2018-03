MILANO - In queste ultime ore, dopo il drammatico evolversi della domenica funestata dalla prematura scomparsa del capitano della Fiorentina Davide Astori, si fa un gran parlare delle varie ipotesi per recuperare le gare del turno di campionato rinviato appunto il 4 marzo. O meglio, non proprio tutte: «Le gare rinviate ieri saranno recuperate ufficialmente nelle giornate del 3 e 4 aprile - ha confermato il Commissario della Lega Giovanni Malagò al termine dell’assemblea di ieri -, ad eccezione del derby di Milano».

Su questo punto infatti ci si è fermati e nessuno ha potuto sciogliere il nodo della data per Milan-Inter.

Date in bilico

La spiegazione l’ha offerta proprio Malagò: «Se il Milan andasse in finale di Europa League e la Juventus andasse in finale di Champions, Milan-Inter quando si giocherebbe? Diciamo che questa è l'unica variabile che non ha soluzione però è come nella vita:porsi il problema di avere la possibilità di fare due bellissime cose. Fasciamoci la testa nel momento quando eventualmente capiterà - ancora le parole del numero uno dello sport italiano - una cosa che comunque auguro alle due squadre e in assoluto al calcio italiano. Tanto è vero che la partita Milan-Inter è l'unica che aspetta di vedere l'eventuale passaggio del turno dei rossoneri e comunque anche la questione del turno della Juventus essendo le due squadre legate a filo doppio per la finale di Coppa Italia».

Gli scongiuri del Milan

Secondo quanto ipotizzato, la data fissata al momento per il derby in programma la scorsa domenica è quella del 9 maggio, giorno nel quale era già prevista la finale di Coppa Italia tra Milan e Juventus che a quel punto dovrebbe slittare ad una data successiva.

In effetti è quello che si augurano soprattutto i tifosi rossoneri, perchè vorrebbe dire che il Milan è andato avanti in Europa League, costringendo la Lega a fissare il recupero con l’Inter addirittura il 9 maggio. Nel malaugurato caso di eliminazione prematura, invece, la nuova data del derby sarà fissata nel primo turno infrasettimanale libero da impegni per entrambi i club. In via Aldo Rossi già fanno gli scongiuri.