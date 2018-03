MILANO - Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo e responsabile dell'area tecnica del Milan, ne ha parlato con fare vago ma furbo: "Se ci interessa Reina? - ha detto il dirigente rossonero - Al momento non è il caso di pensarci, quando ci interesserà parleremo prima col Napoli e poi col calciatore». Non poteva che dire così Mirabelli, mantenendosi sull'incerto, ma tradendosi volutamente con quel "quando ci interesserà", ben diverso da un "se ci interesserà». Pepe Reina, in scadenza di contratto col Napoli, sarà il 1 luglio un nuovo giocatore del Milan, affare certo al 99% perchè il portiere spagnolo non rinnoverà col Napoli ed ha nel trasferimento una buona e vantaggiosa soluzione a 36 anni, con la speranza di lasciare la Campania dopo averci riportato lo scudetto 28 anni dopo l'ultima volta.

Anche da secondo

Il probabile arrivo di Reina agita non poco i tifosi milanisti che temono di veder partire Gianluigi Donnarumma la prossima estate e leggono nell'arrivo dello spagnolo il primo passo per la cessione del portiere di Castellammare di Stabia, la tutela del Milan in caso di partenza del classe 1999. La riappacificazione fra Donnarumma e il pubblico rossonero renderebbe ancora più dolorosa una separazione in estate, congelata dal rinnovo di 4 anni firmato a luglio scorso, ma nuovamente tirata fuori dalle parole di Mino Raiola che tranquillamente ha ammesso: "Fosse per me, Donnarumma avrebbe già lasciato il Milan e ribadisco che dovrebbe farlo». Via Donnarumma, dentro Reina? Le due operazioni non sono strettamente collegate, perchè spifferi vicini al portiere del Napoli parlano di un calciatore resosi disponibile anche a fare il secondo di Donnarumma, convinto del progetto rossonero e in grado così di assicurare al Milan una coppia di portieri di altissimo livello, una delle migliori del prossimo campionato.