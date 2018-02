ROMA - Ci siamo: Lazio-Milan è ad un passo e, nonostante l'ondata di gelo che ha investito Roma nelle ultime 48 ore, l'umore dei tifosi è caldissimo perchè nella semifinale di ritorno di Coppa Italia le due squadre si giocano una fetta importantissima di una stagione nella quale entrambe sono ancora in corsa su tutti i fronti. Il Milan, in particolar modo, è incredulo ed entusiasta di essere tuttora in gioco in campionato (dove la possibilità di raggiungere il quarto posto non sembra più così impossibile), in Coppa Uefa e appunto in Coppa Italia, con una finale che è lì a portata di mano e che rappresenta la possibilità di alzare un trofeo, occasione che nessuno vuol lasciarsi sfuggire.

Squadra che vince non si cambia

Gennaro Gattuso, il tecnico che ha rivitalizzato il Milan dopo l'orribile inizio targato Montella, non sembra intenzionato a stravolgere una formazione che ha ormai trovato una sua fisionomia che fra campionato e coppe la vede imbattuta da quasi 10 gare. In porta ci sarà Gianluigi Donnarumma, mentre i quattro difensori da destra a sinistra saranno ancora Calabria, Bonucci, Romagnoli e Rodriguez, a centrocampo il trio composto da Kessie, Biglia e Bonaventura, in attacco tornerà Kalinic al centro del tridente completato da Suso e Calhanoglu. 10/11 della squadra che ha già sbancato lo stadio Olimpico domenica sera, segnale che Gattuso si fida dei suoi fedelissimi, ma anche che la finale di Coppa Italia è obiettivo primario dei rossoneri, nonostante il fondamentale derby di campionato in programma domenica sera. Milan, avanti tutta.