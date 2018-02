Real Madrid: l'incredibile offerta per arrivare ad Hazard

MADRID - Il Real Madrid, si sa, quando si mette in testa di acquistare un calciatore fa di tutto per riuscirci, contando sull'indiscutibile fascino della casacca bianca e su una disponibilità economica da far rabbrividire quasi tutti in Europa. Da Beckham a Ronaldo, da Figo a Cristiano Ronaldo, le campagne acquisti degli 11 volte campioni d'Europa sono state sempre da favola, per l'intero movimento calcistico e, soprattutto, per il popolo madridista, abituato a veder comprare dal club sempre e solo i migliori.

Obiettivo dall'Inghilterra

In un'annata al momento disgraziata con il campionato ormai diretto agli acerrimi rivali del Barcellona, la Coppa del Re lasciata a metà percorso contro il piccolo Leganes e la sola Coppa dei Campioni come obiettivo rimasto, il Real Madrid già pensa al prossimo anno, con Zinedine Zidane sulla graticola e con la campagna acquisti da iniziare a buttar giù già ora. Il primo, grande obiettivo degli spagnoli è Eden Hazard, fuoriclasse del Chelsea, finito nel mirino dei madrileni che sono pronti a far di tutto pur di portare il calciatore in Spagna nel prossimo giugno; dall'Inghilterra fanno sapere che l'offerta del Real Madrid per Hazard è già pronta e va solamente inviata ufficialmente ai londinesi: 110 milioni di euro più il cartellino di Gareth Bale che ne varrà almeno 80, per un'operazione complessiva da quasi 200 milioni che fa rabbrividire l'Europa, spaventa ma intriga il Chelsea che una cifra simile potrà ricostruire la squadra da affidare al successore di Antonio Conte.