Donnarumma: Paris Saint Germain e Real Madrid alleati del Milan

MILANO - Vuoi o non vuoi, alla fine c'è sempre Gianluigi Donnarumma nelle storie di calciomercato del Milan. La scorsa estate il tira e molla per il mancato rinnovo di contratto e le liti fra la dirigenza rossonera e Mino Raiola, procuratore del portiere, in autunno la contestazione del tifo organizzato milanista dopo la possibile e paventata richiesta dell'entourage del talento campano di citare il Milan per aver forzato il ragazzo a firmare il prolungamento del contratto, con tanto di idea di cederlo già a gennaio. E invece le cose sembrano essersi leggermente rinsaldate, soprattutto dopo che il 30 dicembre, al termine di Fiorentina-Milan, è stato lo stesso Donnarumma a prendere la parola affermando con fierezza: "Ho 4 anni di contratto col Milan, non c'è nient'altro di cui parlare".

Estate meno calda

Già, eppure le voci sulla possibile partenza del diciannovenne portiere da Milano il prossimo luglio non si sono affievolite, con Paris Saint Germain e Real Madrid sempre alla finestra a studiare l'evoluzione della situazione fra i rossoneri ed il calciatore, contando le ingenti disponibilità economiche da versare nelle casse milaniste. Ma negli ultimi giorni qualcosa sta cambiando ed il vento sembra soffiare leggermente più forte verso Milano, perchè Paris Saint Germain e Real Madrid sembrano stanche di aspettare le beghe interne fra il Milan, Donnarumma e Raiola, spostando le loro mire su altri obiettivi. I parigini, ad esempio, stanno rivolgendo i loro radar verso Roma dove Alisson potrebbe essere il sacrificio romanista dell'estate; idem a Madrid dove Keylor Navas è in procinto di essere sostituito, ma non da Donnarumma, bensì dall'estremo difensore dell'Athletic Bilbao, Arrizabalaga che pare aver conquistato il club campione d'Europa. Tattica o reale disiniteresse? Al momento non si sa, anche se il popolo rossonero tira il primo sospiro di sollievo dopo qualche mese in apnea.