Gianluca Di Marzio: «Ecco il nome nuovo per il Milan»

MILANO - Silenzio, parla Gianluca Di Marzio. Si tratta semplicemente della parodia di una famosa pubblicità di qualche anno fa, ma rende perfettamente l’idea di quanto l’autorevolezza dell’esperto di calciomercato di Sky Sport sia cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi anni. Oggi è dalla sua voce che si diffondono le più clamorose anticipazioni e chissà che quella svelata stavolta non possa diventare presto un’apprezzabile realtà.

Secondo quanto ha riportato Di Marzio, tra i tanti nomi seguiti dal direttore dell’area tecnica rossonera Massimiliano Mirabelli nel suo giro di perlustrazione sui campi della Bundesliga, oltre ai vari Brandt, Meyer e Hazard jr., ci sarebbe anche Kerem Demirbay, centrocampista offensivo del Hoffenheim, classe 1993 e già nel giro della nazionale tedesca.

Come Hakan

Di chiare origini turche, ma nato e cresciuto in Germania (a Herten), l’ex Amburgo ha tanto in comune con un altro numero 10 ben noto ai tifosi rossoneri, Hakan Calhanoglu. Con una differenza sostanziale: dopo la normale trafila in tutte le selezioni nazionali della Turchia, mentre il milanista ha continuato a giocare per il suo paese d’origine, Demirbay ha scelto la nazionale tedesca, con la quale ha giocato già 2 partite segnando anche un gol.

Mancino e talentuoso

Già dotato di esperienza internazionale e ottime prospettive di crescita ulteriore, questo potrebbe essere l’anno della definitiva consacrazione di Kerem Demirbay. Di piede mancino, il numero 10 dell’Hoffenheim può vantare tutte le qualità che servono al Milan: fisico importante (185 cm per 73 kg di peso), ottima visione di gioco, confidenza con il gol e una straordinaria duttilità che gli consente di essere impiegato da mezzala, esterno in fascia e perfino trequartista rendendo sempre al massimo delle sue potenzialità. Il prezzo del suo cartellino si aggira sui 15-20 milioni, un prezzo accessibile per un talento su cui vale la pena fare una riflessione.