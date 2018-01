Roma: Italia e Spagna su Pellegrini

ROMA - Nel momento di crisi ed involuzione della Roma, scivolata dalla lotta scudetto al quinto posto della classifica, nonché eliminata dal Torino in Coppa Italia, c'è un calciatore che sta emergendo dalle difficoltà, probabilmente l'unica nota lieta dell'ultimo mese romanista. Si tratta di Lorenzo Pellegrini, tornato a Roma dopo l'ottima esperienza a Sassuolo e che sta lentamente scalando posizioni nell'undici titolare giallorosso, complici anche le condizioni non ottimali di Strootman e De Rossi.

Sirene

Pellegrini si sta distinguendo per dinamismo, freschezza atletica ed una buona propensione al gol (2 reti nella prima parte di stagione), attirando di conseguenza l'attenzione di diverse società che proveranno a chiederlo alla Roma la prossima estate. In Italia c'è il Milan, alla ricerca di un centrocampista con le caratteristiche di Pellegrini e già vicino al calciatore nel luglio scorso; i rossoneri sono pronti a tornare alla carica per un giocatore apprezzato dall'intera dirigenza milanista. Ma attenzione all'estero, perché sull'ex Sassuolo è forte l'interesse dell'Atletico Madrid che con i propri osservatori sta visionando Pellegrini già da qualche settimana; e attenzione pure al Siviglia di Vincenzo Montella che avrebbe voluto il centrocampista anche lo scorso anno al Milan e che valuterà in estate se tentare l'affondo con la Roma per una delle principali promesse del calcio italiano.