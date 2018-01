Verso Milan-Crotone: le scelte di Gattuso per invertire una triste tendenza

MILANO - Gennaro Gattuso attende il 6 gennaio come un bambino, sperando che nella calza della Befana ci siano tre punti per il suo Milan, impegnato alle ore 15 a San Siro contro il Crotone nella 20.ma giornata di campionato, la prima del girone di ritorno. Ma in attesa di un regalo, il tecnico milanista dovrà aiutarsi anche un po' da solo per invertire una rotta che per la sua squadra è pessima, con soli 5 punti conquistati a San Siro dal 20 settembre ad oggi. Il successo nel derby di Coppa Italia contro l'Inter ed il pareggio di Firenze hanno un po' rinfrancato l'ambiente rossonero, anche se la classifica continua a piangere e la qualificazione in Coppa Uefa sembra tutt'altro che scontata.

Formazione

Per battere il Crotone, Gattuso avrà bisogno del miglior Milan possibile, viste le difficoltà palesate dai rossoneri in casa e vista l'aggressività e combattività dei calabresi che la scorsa settimana hanno dato non poco filo da torcere alla capolista Napoli, vittoriosa allo Scida con un solo gol di scarto. Il modulo milanista sarà l'ormai collaudato 4-3-3 con Donnarumma fra i pali, difesa confermata con Calabria e Rodriguez sulle fasce, Bonucci e Romagnoli al centro; a centrocampo spazio al trio formato da Kessie, Montolivo e Bonaventura, mentre il tridente d'attacco lo comporranno Suso, Cutrone e Borini, favorito rispetto a Calhanoglu. Recuperato Kalinic che andrà in panchina, mentre ancora assenti gli acciaccati Abate e Storari.