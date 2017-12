Verso Fiorentina-Milan: Gattuso sceglie l’undici fra rotazione e cambi obbligati

MILANO - Il successo nel derby di Coppa Italia e la conseguente qualificazione alle semifinali ha restituito morale e fiducia ad un Milan che da qualche settimana sembrava un pugile suonato e in attesa solo del colpo da ko. Una sentenza non pronunciata perché il gol di Cutrone durante i tempi supplementari della sfida contro l’Inter ha tenuto in piedi la formazione di Gattuso, ora alla ricerca del rilancio anche in campionato dove la lotta per le prime quattro posizioni è ormai impossibile da raggiungere, ma dove quella per un posto in Coppa Uefa è tuttora ampiamente alla portata dei rossoneri.

Formazione

Sabato (inizio ore 12:30) il Milan sarà di scena a Firenze contro i viola di Stefano Pioli, avversario diretto nella corsa europea e squadra in ripresa dopo un inizio di stagione con alti e bassi. Un appuntamento da non fallire per la compagine milanista, reduce peraltro da due sconfitte consecutive in campionato e obbligata a fare punti senza più la possibilità di commettere errori dopo 8 sconfitte nelle prime 18 giornate del torneo; ma non sarà facile per il Milan espugnare lo stadio Franchi, anche perché Gattuso deve fare i conti con le assenze: dal derby di coppa, infatti, i rossoneri sono tornati con le ossa rotte per gli infortuni di Donnarumma e Storari (i primi due portieri della squadra), di Abate e di Kalinic, tutti assenti per la trasferta toscana. In porta giocherà così di nuovo l’altro Donnarumma, Antonio, mentre la difesa a 4 prevedrà Calabria a destra, Rodriguez a sinistra, Romagnoli e Bonucci al centro; in mezzo al campo, poi, Kessie e Bonaventura agiranno da intermedi, con Biglia e Montolivo a giocarsi una maglia per il ruolo di regista; infine l’attacco, con Suso e Borini ai lati del tridente completato da Cutrone, il capocannoniere stagionale di un Milan all’inseguimento della propria definitiva identità.