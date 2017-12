Sorteggi Champions: urna benevola per Juve e Roma

MILANO - Poteva venire fuori di tutto per le ultime due squadre italiane rimaste in lizza nella più prestigiosa competizione continentale, ma alla fine Allegri e Di Francesco possono ritenersi soddisfatti e tirare un sospiro di sollievo. L'avversario della Juventus negli ottavi di Champions League sarà il Tottenham di Pochettino. La gara d'andata si giocherà all'Allianz Stadium fra il 13 e il 21 febbraio, ritorno a Londra fra il 6 e il 14 marzo.

La Roma invece troverà lo Shakthar Donetsk, con match d'andata in Ucraina fra il 13 e il 21 febbraio e ritorno allo stadio Olimpico fra il 6 e il 14 marzo.

Spettacolo

Grande spettacolo per quanto riguarda gli altri accoppiamenti. Urna fortunata per il Bayern Monaco che è stato sorteggiato insieme al Besiktas, così come per il Manchester City di Guardiola che affronterà il Basilea. Grande spettacolo invece per due match stratosferici: Real Madrid-Paris Saint Germain e Chelsea-Barcellona.

Molto interessanti anche gli scontri tra Porto e Liverpool e tra Siviglia e Manchester United.

Tutti gli incontri

Questi gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League, dopo il sorteggio di Nyon. Le gare d'andata si giocheranno il 13, 14, 20 e 21 febbraio, quelle di ritorno il 6, 7, 13 e 14 marzo:

Juventus-Tottenham

Basilea-Manchester City

Porto-Liverpool

Siviglia-Manchester United

Real Madrid-PSG

Shakhtar Donetsk-Roma

Chelsea-Barcellona

Bayern Monaco-Besiktas