Milan: l’agente di Cutrone apre a «qualsiasi soluzione»

MILANO - «Patrik è un tarantolato. Tutti devono avere la sua voglia». Con queste parole il nuovo allenatore rossonero Rino Gattuso ha di fatto ufficializzato il suo apprezzamento incondizionato per il giovane bomber del Milan Cutrone, vera rivelazione della stagione rossonera. Il classe 1998 di Como, autore già di 2 reti in campionato e 5 in Europa League (tra preliminari e fase a girone) ha dichiarato di essere pronto a sfidare i suoi due compagni di reparto Kalinic e Andrè Silva e conquistare in fretta una maglia da titolare. Dalle prime indicazioni giunte da Milanello però mister Gattuso sembra ancora intenzionato a dare fiducia al centravanti croato davanti al portoghese, decisione che lascerebbe il giovane cresciuto nel vivaio del Vismara ancora nella condizione di terza scelta dell’attacco rossonero.

Qualsiasi soluzione

Ecco quindi che le parole del suo agente, Donato Orgnoni, raccolte da Milannews, assumono un significato particolare: «Come allora eravamo aperti a qualsiasi tipo di soluzione, lo siamo anche adesso. Valuteremo tutto con la società, perchè alla fine sarà lo stessa società e lo stesso mister a dircelo. Io non penso che in questo momento il Milan si voglia privare di Patrick. Con il Milan e con Gattuso abbiamo un ottimo rapporto, perciò non ci poniamo il problema. Resta il fatto che cercheremo di trovare la soluzione più adatta per il ragazzo e per la società».

C’è l’Udinese

Secondo radio mercato, ci sarebbe un club della nostra serie A pronto a rilanciare pesantemente per accaparrarsi il furore agonistico di Patrick Cutrone. Si tratta dell’Udinese del neo allenatore Massimo Oddo. I friulani sono alla disperata ricerca di un centravanti in grado di regalare spessore al reparto offensivo bianconero e il giovane attaccante del Milan sarebbe l’ideale. Pare sia già stato fatto un primo sondaggio con la dirigenza di via Aldo Rossi che potrebbe avere un’accelerata se davvero Mirabelli si presentasse a Udine con una richiesta formale per l’obiettivo rossonero Jankto. Ad oggi pare oggettivamente difficile che Gattuso possa rinunciare a Cutrone, ma le vie del mercato sono infinite e una seconda parte di stagione da titolare fisso in serie A potrebbe giovare non poco alla crescita del baby bomber di casa Milan. Naturalmente tra i due club si parlerebbe di una cessione esclusivamente in prestito secco.