Bonucci-Milan: arriva dalla Spagna una clamorosa indiscrezione

MILANO - La prima stagione di Leonardo Bonucci con la maglia del Milan poteva certamente iniziare meglio, soprattutto dopo i 42 milioni euro sborsati dalla società rossonera alla Juventus, la personalità ed il carisma unanimemente riconosciute al difensore viterbese e la fascia di capitano subito legata al braccio del nuovo acquisto, insignito dei galloni di leader della squadra di Montella ed incappato invece in un avvio di annata da incubo, non aiutato dalle scelte cervellotiche dell'allenatore, ma altamente al di sotto delle sue possibilità. Dulcis in fundo è arrivato poi il goffo tentativo di salvare il vantaggio dell'Austria Vienna giovedì sera, un pasticcio di cui probabilmente nessuno si ricorderà mai più visto il 5-1 finale per il Milan, ma che è l'ennesimo errore di un periodo davvero nero per l'ex juventino.

Cessione clamorosa?

E poi ora ecco le voci provenienti dalla Spagna, voci che parlano di un Real Madrid pronto a dare l'assalto a Bonucci la prossima estate, approfittando delle difficoltà del capitano milanista e della probabile mancata qualificazione del Milan alla Coppa dei Campioni 2018-2019 che costringerà Marco Fassone a dover cedere (forse) almeno un pezzo pregiato della scuderia rossonera. Il Real Madrid è alla ricerca di un difensore centrale di livello internazionale e sul mercato c'è poco materiale a cui attingere, e chi i difensori forti li ha se li tiene stretti o se li fa pagare uno sproposito. Bonucci è costato al Milan 42 milioni di euro (poi in parte attutiti dalla cessione di De Sciglio alla Juve per 13 milioni) e, nonostante una stagione (almeno adesso) da dimenticare, la dirigenza milanista non scenderebbe granchè rispetto a quella cifra, sempre che voglia privarsi del suo capitano che proprio in un momento ed in una fase di difficoltà andrebbe sostenuto, difeso e motivato ancora di più, perchè se è vero che il difensore sta rendendo assai meno dei suoi standard, è altrettanto evidente che il vero Bonucci prima o poi dovrà pur mostrarsi anche al popolo rossonero dopo i 7 anni da gladiatore juventino. E se il prossimo anno il Milan si ritrovasse come condottiero Antonio Conte, forse anche Bonucci potrebbe definitivamente esplodere in una squadra che attende con ansia e trepidazione il suo leader.