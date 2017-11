Verso Napoli-Milan: Montella con un dubbio di formazione

MILANO - Il Milan è in partenza per Napoli dove sabato sera (inizio ore 20.45) sarà ospite dei partenopei di Maurizio Sarri, capolista del campionato di serie A. I rossoneri, pesantemente attardati in classifica e sempre sconfitti nelle sfide contro chi li precede in classifica (Lazio, Sampdoria, Roma, Inter e Juventus), sono alla ricerca della loro giusta dimensione e di risalire posizioni in graduatoria. Il ritardo al momento è ampio, ma per il Milan c’è oltre un girone per risalire la china, a patto che la squadra di Montella riesca a cambiare registro in tempi brevi, magari partendo proprio dalla proibitiva trasferta di Napoli in programma sabato.

Formazione

Il tecnico rossonero prepara la gara da due settimane, complice la sosta per le nazionali, e sa che il successo di Reggio Emilia nell’ultima giornata di campionato disputata non può aver risolto tutti i problemi di inizio stagione, sa che per dare una svolta all’annata serve una prova di forza (non necessariamente una vittoria) contro un avversario di notevole spessore e di alto livello. In vista di Napoli-Milan, Montella ha scelto già 10/11 della formazione da mandare in campo a Fuorigrotta, con un solo dubbio, legato alle condizioni di Lucas Biglia, reduce da due partite di stop per il riacutizzarsi di un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio e che sente ancora dolore, motivo per il quale il tecnico rossonero non ha ancora sciolto le riserve circa l’impiego dell’argentino dal primo minuto. Per il resto, conferma del 3-4-2-1 con Donnarumma in porta, Bonucci, Romagnoli e Rodriguez in difesa (rischiosissimo l'eventuale spostamento del capitano a destra a fronteggiare Insigne), Abate, Kessie, Montolivo (o Biglia) e Borini a centrocampo, Suso e Bonaventura sulla trequarti ad ispirare Kalinic, confermato come centravanti nonostante le sue scadenti prestazioni mostrate finora.