Montella punta a due importanti recuperi per Napoli

MILANO - Vincenzo Montella benedice la sosta del campionato, un po' per godersi il ritorno alla vittoria del suo Milan (2-0 in casa del Sassuolo) e un po' per preparare la delicatissima e complicata trasferta di Napoli che vedrà impegnati i rossoneri alla ripresa della serie A il prossimo 18 novembre, proprio in casa della prima in classifica. Per quella data, il tecnico milanista conta di avere nuovamente a disposizione due perni del suo centrocampo, vale a dire Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura, entrambi assenti per i loro reciproci infortuni. L'infiammazione al ginocchio che ha colpito l'argentino dopo la sfida di coppa con l'AEK Atene ha suggerito a Montella di tenere a riposo l'argentino per la gara col Sassuolo e provare a riaverlo a Napoli; Bonaventura, invece, fermo dalla fine di ottobre a causa di una lesione muscolare, sta recuperando e punta a Napoli-Milan come partita del rientro, approfittando della settimana in più a disposizione, dettata dalla sosta. Le possibilità di rivedere Biglia e Bonaventura nella lista dei convocati già a Napoli sono molto alte, soprattutto per l'ex laziale, pronto a tornare in cabina di regia, finalmente ristabilito e con tanta voglia di prendere in mano il gioco del Milan, diventando il fulcro della manovra rossonera.