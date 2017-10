Milan: adesso il divorzio da Adidas è ufficiale

MILANO - La notizia era nell’aria già da diverse settimane, ma a questo punto è arrivata anche l’ufficialità grazie ad una nota ufficiale diffusa dal club rossonero: «AC Milan e Adidas hanno concordato di terminare anticipatamente il loro accordo di sponsorizzazione tecnica alla fine della stagione 2017-2018. L’attuale partnership, iniziata il 1 luglio 1998, è stata costellata da un’importante serie di successi, per un totale di dodici trofei: 2 Coppe dei Campioni, 1 Coppa del Mondo per Club, 2 Supercoppe Europee, 3 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane e 1 Coppa Italia. Adidas ha iniziato la sua collaborazione con AC Milan nella stagione 1978-1979, l’anno del decimo scudetto.

AC Milan, nel ringraziare adidas per il consolidato rapporto, annuncerà presto il nome del nuovo sponsor tecnico. AC Milan ha, infatti, siglato un nuovo accordo globale di sponsorizzazione e licenza tecnica con una multinazionale di abbigliamento sportivo che inizierà dal 1 luglio 2018. L’identità del nuovo sponsor tecnico e i dettagli dell’accordo saranno rivelati nei prossimi mesi».

Fratelli coltelli

In realtà non ci dovrebbero essere sorprese di sorta sul nome del nuovo sponsor tecnico del Milan. Si tratta della Puma, azienda tedesca sorella di Adidas. Mai come in questa caso termine è più azzeccato visto che i due colossi dell’abbigliamento sportivo sono stati fondati da due fratelli, Adi (mister Adidas) e Rudi (mister Puma), a distanza di appena un anno tra il 1948, il marchio con il gattone, e il 1949, le tre strisce più famose al mondo.

Gigio apripista

Ancora non sono stati però diffusi i dati di questo nuovo accordo ma pare inevitabile che l’Ac Milan subirà una netta contrazione nelle entrate, dai 19,7 milioni di euro messi sul piatto ogni anno da Adidas ad una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni del nuovo sponsor tecnico che, oltre a «marchiare» guantoni e scarpini di Gigio Donnarumma, vanta tra le sue partnership prestigiose quella con la Nazionale italiana di calcio, con il Borussia Dortmund e con l’Arsenal.