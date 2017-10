Repubblica: «Il Milan ha già contattato Paulo Sousa»

MILANO - Non c’è pace per il derelitto Milan di queste ultime settimane e per il suo allenatore, Vincenzo Montella, sempre più a rischio sulla panchina rossonera. Secondo il quotidiano La Repubblica oggi in edicola, la dirigenza di via Aldo Rossi avrebbe già contattato l’uomo che potrebbe assumere a breve l’incarico di tirar fuori Bonucci & soci dalle paludi di metà classifica. Si tratta di Paulo Sousa, anche lui ex allenatore della Fiorentina, che nel frattempo, in attesa di una chiamata ufficiale da Fassone e Mirabelli, ha già disdetto il preaccordo da commentatore tv con Fox Sports.

Paulo Sousa in attesa

Al momento, malgrado le certezze del quotidiano romano, non sembra così imminente questo passaggio di mano tra Montella e l’allenatore portoghese, anche perchè nel breve volgere dei prossimi 5 giorni il Milan è atteso da due delicatissimi impegni in campionato, mercoledì sera a Verona contro il Chievo e sabato pomeriggio a San Siro contro i campioni d’Italia della Juventus. Se i rossoneri riuscissero finalmente a trovare il bandolo della matassa nei prossimi 180 minuti di gioco non è escluso che possa venire confermata la fiducia a Montella fino al termine della stagione. Altrimenti la decisione pare già presa, con Paulo Sousa in attesa della famosa chiamata.