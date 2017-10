Verso Inter-Milan: Montella si aggrappa a Suso

MILANO - Il derby di domenica sera (inizio ore 20.45) rappresenta per il Milan e per Vincenzo Montella un bivio importantissimo dopo le due sconfitte consecutive contro Sampdoria e Roma, le prime quattro posizioni del campionato che si allontanano ed una sfiducia che sta lentamente prendendo il sopravvento sull’iniziale entusiasmo. Battere l’Inter restituirebbe in un colpo solo autostima e accorcerebbe la classifica proprio sui cugini nerazzurri, mentre un altro ko sarebbe gravissimo, anche perché il Milan a quel punto avrebbe perso 4 partite su 8, ovvero l’esatta metà di quelle giocate. Montella si è detto ottimista e carico in vista del derby, annunciando voglia di vincere anche per rinsaldare la sua panchina, nonostante le conferme di Fassone e Mirabelli; per prevalere contro Spalletti, il tecnico rossonero è pronto a riaffidarsi a Suso, tenuto in disparte nelle ultime gare o relegato ad un ruolo di seconda punta che allo spagnolo proprio non si addice.

Nuovo modulo

Contro l’Inter, Montella schiererà un rinnovato 3-4-2-1 con Suso e Bonaventura ad agire sulla trequarti alle spalle della punta (Andrè Silva favorito su Kalinic e Cutrone); uno schieramento che favorirà la tecnica e l’imprevedibilità dello spagnolo, a suo agio sul settore destro dell’attacco milanista, devastante quando riesce a partire lontano dalla porta avversaria, più imbrigliato ed impotente quando gli si chiedono movimenti da attaccante puro. Suso, già decisivo nei due derby dello scorso campionato con doppietta all’andata e doppio assist a ritorno, ha desiderio e volontà di riprendersi il Milan, di tornare titolare e punto di forza dell’attacco rossonero, alla conquista del quarto posto in serie A, della vittoria in Coppa Uefa e della convocazione con la nazionale spagnola per i mondiali di Russia. Il Milan cambia, Montella si affida a Suso per ripartire definitivamente.