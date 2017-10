Inter, Brozovic salta il derby: lesione al soleo confermata

MILANO - Brutte notizie in casa Inter, non un fulmine a ciel sereno perchè fin dal primo momento si era capito che le condizioni di Marcelo Brozovic avrebbero impedito al centrocampista croato di giocare il derby contro il Milan domenica sera. Gli esami a cui Brozovic si è sottoposto al suo ritorno in Italia dagli impegni con la sua nazionale, infatti, hanno evidenziato una lesione muscolare al soleo sinistro, anche se ci vorranno ancora valutazioni più approfondite per stilare una diagnosi precisa e sicuro; di certo al momento c'è solo che Inter-Milan perde un annunciato protagonista, soprattutto perchè Brozovic era apparso in gran forma nell'ultima giornata di campionato con la sua doppietta a Benevento che lo aveva candidato come titolare anche nel derby di domenica nel centrocampo di Luciano Spalletti. Ma attenzione, perchè i tifosi interisti sono preoccupati non solo per l'assenza del croato contro il Milan, ma anche in vista alla trasferta di Napoli della settimana successiva, poichè i tempi stimati per il recupero (non ancora ufficiali ma comunque attendibili) sono fra i 15 ed i 20 giorni, un periodo che escluderebbe Brozovic dalle gare contro Milan e Napoli, e che lo ricollocherebbero fra i convocabili per la sfida del 30 ottobre contro il Verona. A centrocampo, così, Spalletti nel derby dovrebbe schierare Vecino e Borja Valero sulla linea mediana (con Gagliardini in panchina), Candreva, Joao Mario e Perisic sulla trequarti e Icardi (che ha perfettamente smaltito il lieve fastidio muscolare accusato nello scorso fine settimana) punta centrale.