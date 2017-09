Bollettino medico Milan: out altri due azzurri

MILANO - Come ogni martedì, secondo le nuove sane abitudini introdotte dal nuovo efficientissimo ufficio di comunicazione dell’Ac Milan, il dottor Melegati ha parlato ai microfoni di Milan Tv per aggiornare l’universo rossonero sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori con un accurato bollettino medico. A partire naturalmente dall’infortunato eccellente Conti, reduce da un delicato intervento chirurgico per il problema riportato alla vigilia di Milan-Udinese: «Andrea, come è noto, ha avuto un trauma distorsivo al ginocchio. Durante l'allenamento, a piede fermo, ha subito una torsione innaturale che ha creato questa lesione al legamento crociato anteriore. L'intervento è stato condotto bene, in tempi brevi, e Andre è già molto carico. Ha affrontato la prima fase della riabilitazione, quella del riposo in cui il ginocchio smaltisce. Per i prossimi 10/12 giorni, questo sarà l'iter di Andrea. I tempi di recupero sono quelli classici per questi interventi, intorno ai 6 mesi con variazioni individuali a seconda delle reazione dell’atleta».

Affaticamento

Ma Vincenzo Montella, in vista dell’appuntamento infrasettimanale di campionato contro la Spal, dovrà fare a meno di altri due azzurri, vittime di problemini di poco conto ma comunque sufficienti a metterli fuori gioco, anche se solo a scopo precauzionale, Antonelli e Montolivo: «Luca ha avuto un affaticamento muscolare dopo la gara di Europa League. Gli esami non hanno evidenziato nessuna lesione muscolare ma solo un affaticamento, sta recuperano progressivamente. Salterà la Sampdoria ma poi è difficile fare previsioni, l'entità del trauma è modesta e va valutata ogni giorno. Per quanto riguarda Montolivo, anche per lui un affaticamento muscolare. Lo stiamo valutando, non ci aspettiamo nessuna lesione importante, ma sarà comunque esaminato nei prossimi giorni».

Anche per l’ex capitano rossonero niente convocazione contro la Spal.

I convocati

Ecco l’elenco ufficiale dei 22 convocati in vista del match di stasera a San Siro alle ore 20.45.

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Bonucci, Calabria, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.