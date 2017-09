Mercato: Mirabelli svela le prossime mosse del Milan

MILANO - «Non ridimensioneremo mai. Il pericolo della cessione di un top player nel malaugurato caso non riuscissimo ad entrare in Champions League non esiste. Magari avremo nuove entrate da sponsor in Italia o Cina. Stiamo programmando per obiettivi importanti, i tifosi possono stare tranquilli». Con poche frasi asciutte, chiare, esplicite, come ormai costume del nuovo direttore dell’area tecnica rossonera Massimiliano Mirabelli, l’uomo dalla dialettica genuina ha rassicurato il popolo milanista, alla vigilia di un percorso che potrebbe riservare straordinarie sorprese ma che necessita di pazienza.

Competitivi ovunque

«I tifosi possono sognare ma non dobbiamo creare false illusioni - le parole rilasciate Mirabelli ai microfoni di Premium Sport a margine del premio ricevuto dal sindaco di Rende per meriti sportivi -. Noi giocheremo al massimo tutte e tre le competizioni in cui siamo, Europa League compresa, anche perché può riportarci in Champions. L'importante è avere la pazienza di aspettare la creazione di un gruppo, possiamo aprire un ciclo».

No a Rafinha

Impossibile non soffermarsi su quello che è stato un mercato indimenticabile, il più ricco dell’ultracentenaria storia del Milan, caratterizzato da 230 milioni investiti, 11 acquisti e altrettante cessioni. E potrebbe non finire qui: «Adesso siamo una squadra importante, abbiamo raggiunto il 95% degli obiettivi che ci eravamo prefissati e nei prossimi anni puntelleremo. Non con Rafinha a gennaio, il giocatore non è mai stato un nostro obiettivo, forse è il gioco dei procuratori o delle altre squadre per dare visibilità ai giocatori. Mentre sul fronte cessioni siamo d’accordo con il Trabzonspor per Josè Sosa, ma a questo punto è tutto nelle mani del calciatore, spetta a lui decidere».