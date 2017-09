Milan: il dubbio di Montella in vista della Lazio

MILANO - Ricomincia il campionato dopo la sosta per le nazionali e il Milan ripartirà dall'insidiosa trasferta romana in casa della Lazio (inizio domenica pomeriggio alle ore 15). In vista della gara dello stadio Olimpico, Vincenzo Montella non ha ancora fugato tutti i dubbi di formazione, anzi, partendo dalla difesa sembra averne uno bello grosso: scontato il mantenimento della difesa a quattro, il tecnico rossonero deve decidere chi affiancare al centro della retroguardia a Leonardo Bonucci, capitano e pedina inamovibile; il nodo da sciogliere è fra Mateo Musacchio ed Alessio Romagnoli, ovviamente. Lo stopper argentino ha iniziato benissimo la stagione, senza sbavature e con una sorprendente sintonia in una squadra ancora in fase di rodaggio, ma il recupero dell'ex difensore della Sampdoria sta permettendo al numero 13 rossonero di rimontare posizioni nelle gerarchie del tecnico, tanto da entrare in ballottaggio col collega sudamericano. Montella dovrà certo tener conto della ristabilizzazione di Romagnoli, ma anche dell'attacco laziale che si presenterà con Immobile e forse Nani, pronti a sgusciare da ogni parte alla difesa milanista, per cui, forse, la conferma di Musacchio potrebbe essere la soluzione più logica e più sicura, per poi ripresentare Romagnoli nelle successive sfide di Coppa Uefa a Vienna e la doppia gara casalinga di campionato contro Udinese e Spal, prima che l'allenatore rossonero scelga la probabile soluzione della difesa a tre, a quel punto Musacchio, Romagnoli e Bonucci saranno l'inamovibile asse portante della retroguardia del Milan.