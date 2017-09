Milan: inizia la settimana di Biglia

MILANO - Dopo la settimana di sosta per gli impegni delle nazionali, la serie A è pronta a ripartire e domenica allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena la gara certamente più interessante della terza giornata, ovvero Lazio-Milan. Le ambizioni delle due formazioni, date tra le più in forma del momento, in una sfida che potrà già dire qualcosa sulle reali potenzialità di due squadre che potranno occupare stabilmente le prime posizioni del campionato. La gara si giocherà alle ore 15 e sarà un pomeriggio assai speciale per Lucas Biglia, ex capitano della Lazio e che proprio davanti al suo ex pubblico farà il suo esordio dal primo minuto con la maglia del Milan dopo l’infortunio muscolare di inizio agosto e la mezz’ora disputata nell’ultima partita contro il Cagliari.

Regia

Biglia è ormai totalmente ristabilito, come ampiamente dimostrato con l’intera gara giocata con la sua Argentina nello 0-0 a Montevideo contro l’Uruguay. Montella potrà così schierare il suo centrocampo ideale con la forza d’urto di Kessie, l’imprevedibilità di Calhanoglu (o Bonaventura) e l’ordine tattico di Biglia, vero regista della compagine rossonera, l’uomo attorno al quale dovrà girare l’intera manovra del nuovo Milan, l’elemento chiesto ed inseguito dal club milanese che ha individuato in lui il perfetto direttore d’orchestra per riportare in alto un gruppo che da troppi anni era alla ricerca di qualità in mezzo al campo. Anche la condizione fisica vista in nazionale è confortante per Biglia, apparso sicuro di sé e per nulla affaticato; Lazio-Milan sarà il primo vero grande banco di prova del Milan in questa stagione dopo l’avvio soft tra Europa e campionato, avere già a disposizione il suo regista aiuterà Montella ad affrontare la gara con maggior fiducia. Comincia così la settimana in cui Lucas Biglia si prepara a prendersi la squadra rossonera sulle spalle.