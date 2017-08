Milan: tutto fatto per il passaggio di Niang allo Spartak Mosca

MILANO - Malgrado l’attenzione generale per l’andata dei playoff di Europa League e il confronto contro lo Škendija in programma a San Siro ormai tra poco più di tre ore, in Casa Milan non è ancora tempo per riposarsi. Ed infatti da via Aldo Rossi arriva una notizia che potrebbe dare un’ulteriore giro di vite al già pirotecnico mercato rossonero: è praticamente tutto fatto per il passaggio di M’Baye Niang allo Spartak Mosca. Il club campione di Russia, allenato dal tecnico italiano Massimo Carrera, ha raggiunto un accordo sia con il Milan che con l’entourage del calciatore.

Fassone e Mirabelli hanno accettato una cifra di 18 milioni di euro, mentre l’attaccante francese andrà a 3 milioni di euro più bonus per quattro anni. Domani sono fissate le tradizionali visite mediche, dopo di che il calciatore potrà aggregarsi alla sua nuova squadra.