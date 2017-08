Napoli-Nizza 2-0, azzurri ipotecano la Champions

NAPOLI - Il Napoli ipoteca la qualificazione ai gironi di Champions League. La squadra di Sarri batte al San Paolo 2-0 il Nizza nell'andata dei preliminari grazie ad una rete per tempo di Mertens e Jorginho su calcio di rigore. Risultato che paradossalmente sta anche stretto agli azzurri che sprecano tante occasioni da gol e non riescono a sfruttare la doppia superiorità numerica quando all'81' l'arbitro manda negli spogliatoi Koziello per rosso diretto, per fallo su Zielinski e Plea per doppia ammonizione, la seconda proprio per proteste dopo l'espulsione del compagno di squadra. Il Napoli passa in vantaggio al 13' grazie al solito Mertens che servito in profondità da Insigne, scarta il portiere per l'1-0. Nella ripresa arriva il raddoppio: Jallet stende in area Mertens, dal dischetto si presenta Jorginho che spiazza il portiere.

SARRI SODDISFATTO - Al termine della gara è soddisfatto Maurizio Sarri: «Abbiamo fatto il meglio che potevamo fare in questo momento della stagione. Ci manca un pizzico di lucidità sotto porta e c'è mancato anche un pizzico di fortuna. Ma sono soddisfatto, anche se forse potevamo fare qualcosa in più negli ultimi dieci minuti. Non ci aspettavamo che loro giocassero a cinque dietro, l'avevamo preparata diversamente: nell'intervallo abbiamo fatto un veloce riepilogo e ci siamo rimessi in ordine mentale». Alla fine non è pesata la differenza di condizione fisica, visto che i francesi sono più avanti, visto che in Ligue1 sono già alla seconda giornata: «Ero preoccupato della loro maggiore brillantezza, ma abbiamo fatto abbastanza bene. In questo momento penso che i ragazzi possano giocare abbastanza spesso, anzi ci può fare anche bene fare tre partite ufficiali ravvicinate. Ci manca ancora un po' di gamba, a volte accompagnavamo poco nelle ripartenze, ma l'applicazione tattica è in crescita: è un momento in cui la testa conta molto» conclude Sarri.

MERTENS: 2-0 TROPPO POCO - «Oggi era un match molto importante, lo abbiamo detto, la squadra ha giocato e ha dato tutto. Lo stadio pieno è bellissimo. Secondo me il 2-0 è troppo poco, non è male ma se rivediamo la partita credo sia troppo poco, anche se in ottica match di ritorno non è male». E' un Dries Mertens non felice al 100% quello che commenta 'a caldo' il successo del Napoli sul Nizza nel preliminare di Champions. «C'era molto spazio alla fine, avremo potuto fare di più per la squadra - dice ancora il belga, anche oggi a segno -. Sono rimasto qui perchè la squadra gioca un calcio molto bello e ci si possono togliere molte soddisfazioni. Qual è il mio vero ruolo? Io voglio giocare, e posso farlo con qualsiasi sistema. Nella nazionale del Belgio giochiamo con un modulo diverso, con due attaccanti dietro la prima punta».

SAVRE: NAPOLI QUAI PERFETTO - «Giocare contro il Napoli è difficilissimo: è una squadra quasi perfetta, con pochissimi punti deboli. Abbiamo incontrato parecchie difficoltà». Così, dai microfoni di Premium, il tecnico del Nizza Lucien Favre dopo la sfida del San Paolo, per i play off della Champions. «Cosa possiamo fare per ribaltare il risultato? - dice ancora Favre - Dovremo fare un grosso lavoro, la chiave sarà il ritmo. Siamo in ritardo da questo punto di vista e colmare il gap sarà difficile».