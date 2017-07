Milan, Fassone e Mirabelli in missione segreta a Londra

MILANO - Dei due misteri che ormai da quasi 24 ore turbano la quiete del popolo rossonero, almeno uno è stato svelato: l’aereo preso ieri nel tardo pomeriggio da Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli era destinato a Londra. Per quale ragione, invece, ancora non è stato spiegato, ma ovvio che dal momento della diffusione della notizia sia partito il tam tam e lo studio tutte le possibili combinazioni di acquisto che potrebbero avere in mente i due plenipotenziari del Milan, tanto da mollare tutto e scappare così in segreto nella perfida terra d’Albione.

Idea Diego Costa

Una delle opzioni più calde prese in considerazioni dagli osservatori di mercato è che la task force di mercato rossonera fosse a Londra per trattare con il Chelsea il prestito di Diego Costa. È ormai risaputo che il brasiliano spagnolo dei Blues, in rottura prolungata con il manager Antonio Conte, si sia promesso all’Atletico Madrid, che però ha il mercato bloccato fino a gennaio. Ecco che è emersa la possibilità di rilevare per sei mesi il cartellino del centravanti, per poi consegnarlo all’apertura della sessione invernale ai Colchoneros.

Due opzioni

Qui però parte l’offensiva rossonera, perchè il Milan pare davvero poco propenso a prendere un calciatore solo per sei mesi, quindi è allo studio una doppia opzione: o azzardare l’acquisto definitivo di Dievo Costa - operazione in verità particolarmente onerosa e impegnativa - opuure prendere in considerazione almeno un prestito annuale che consenta a Fassone e Mirabelli di lavorare con maggiore calma all’acquisto di un nuovo centravanti in vista della prossima stagione. Naturalmente l’arrivo dell’ex Chelsea escluderebbe quello di Belotti, almeno nell’immediato, ma non l’acquisto di Kalinic che potrebbe comunque arrivare a dare man forte al gruppo alla ricerca di scudetto, Europa League e Coppa Italia.