Milan: contro il Bayern l’esordio di Bonucci & co.

MILANO - C’è grande attesa per il match in programma sabato alle 11,35 ora italiana tra Milan e Bayern Monaco. I rossoneri affronteranno i bavaresi di Carlo Ancelotti allo Shenzhen Universiade Sports Centre, un impianto che può contenere ben 60,334 spettatori, situato a Shenzhen, nel distretto di Longgang. Si tratta della seconda e ultima uscita cinese del nuovo Milan prima del ritorno in Italia che avverrà durante il weekend, in modo da consentire alla squadra di Montella di prepararsi al meglio in vista della partita di andata dei preliminari di Europa League contro il CSU Craiova di mister Devis Mangia, in programma giovedì 27 luglio.

Cambio in corsa

La partita contro i campioni di Germania sarà anche l’occasione per iniziare a scoprire la fisionomia del nuovo Milan disegnato da mister Montella, per la prima volta con quasi tutta la rosa a disposizione, in attesa dei possibili nuovi e ultimi colpi di mercato (Kalinic, Renato Sanches e magari Belotti oppure un fantomatico Mister X).

Le prime indicazioni del tecnico di Pomigliano D’Arco lasciano intendere che vedremo in campo un Milan con solito 4-4-2, con un passaggio in corsa - magari nel secondo tempo - al 3-5-2 nel quale faranno il loro esordio stagionale Gigio Donnarumma, ma anche capitan Bonucci, Lucas Biglia, Andrea Conti e il bomber Andrè Silva.

Esordio dei big

Questa la probabile formazione messa in campo da Montella dal primo minuto: Donnarumma tra i pali; difesa a quattro formata da Abate, Musacchio, Paletta e Ricardo Rodriguez; centrocampo con Kessiè, Montolivo e Bonaventura; Niang, Bacca e Borini in avanti.

Nella ripresa probabile spazio ai nuovi, oltre ai vari Calhanoglu, Zapata, Sosa, ma anche ai giovanissimi Cutrone, Zanellato e Crociata.

Appuntamento alle 11.35 ora italiana sui canali Premium Sport e Premium Sport HD.