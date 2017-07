Milan, anche Zapata in uscita: in arrivo un’offerta dal Siviglia

MILANO - Continua incessante l’operazione di restyling pressochè totale della difesa del Milan. Con Bonucci, Musacchio, Rodriguez e Andrea Conti in entrata e De Sciglio, Vangioni e Paletta (quest’ultimo magari in direzione Torino come contropartita tecnica nell’affare Belotti) in uscita, prende forma anche un’altra cessione che potrebbe materializzarsi a giorni: quella del centrale colombiano Cristian Zapata.

Idea Siviglia

Il difensore ex Udinese e Villarreal potrebbe tornare in Spagna dopo la parentesi in rossonero per accettare il corteggiamento del Siviglia pronto a mettere sul piatto 5 milioni per il Milan. A frenare l’operazione è lo status di extracomunitario di Zapata che attualmente ne frena l’approdo in Ansalusia, ma i dirigenti hanno iniziato a lavorare per liberare uno slot nella rosa dei biancorossi e Zapata potrebbe rappresentare la soluzione ideale per il tecnico Eduardo Berizzo.