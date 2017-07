Milan, casa Donnarumma: è arrivato Antonio, domani tocca a Gigio

MILANO - Sono giorni importanti questi per il Milan e per la famiglia Donnarumma. Malgrado tutte le difficoltà legate al rinnovo di Gigio, la dirigenza rossonera non solo non ha lasciato, ma ha raddoppiato. Così la prossima stagione invece di un solo Donnarumma, mister Montella dovrà gestirne due. L’unica consolazione è che potranno comunque giocare uno alla volta, a meno che uno dei due non cambi ruolo.

Oggi è stata la giornata del più grande, Antonio, arrivato a Milanello per i primi test fisici e già pronto ad unirsi alla squadra. Il club nel quale ha giocato la scorsa stagione, l'Asteras Tripolis, ha annunciato di aver ricevuto una "proposta ufficiale" dal Milan per l'acquisto del portiere classe 1990 e, nell’attesa di trovare un accordo tra club, ha concesso al ragazzo di iniziare a sostenere le visite mediche manifestando dando il via libera all’operazione con parole di stima soprattutto per il club di via Aldo Rossi: «Sarà molto importante sia per Donnarumma sia per l'Asteras, per il prestigio e i benefici che può portare il rapporto con una grande società come il Milan».

Capitolo Gigio

Il pargolo della famiglia invece, il piccolo Gigio, è atteso domani sera a Milano di ritorno dalla sua mini vacanza a Ibiza in compagnia della fidanzata Alessia e dall’angelo custode Enzo Raiola, ormai sempre presente in tutte le foto che ritraggono la giovane coppia nell’isola delle Baleari.

Una volta tornato a casa si passerà al momento che tutti aspettano, quello della firma sul contratto che legherà il baby portiere ai colori rossoneri per quattro anni. Almeno stando a quello che recita il contratto, perchè con quella clausola rescissoria che pende, sappiamo tutti che l’anno prossimo, se Gigio dovesse confermarsi ad alti livelli, ci sarà la fila davanti all’ufficio di Fassone per accaparrarselo. Purtroppo l’unica opportunità per non rischiare di perdere il fenomeno di Castellammare di Stabia a zero era questa, quindi nessun rimpianto e via alla nuova stagione con il ritorno a casa dei due fratelli Donnarumma.