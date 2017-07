Milan: Bertolacci ad un passo dal Genoa

MILANO - Andrea Bertolacci sta per dire addio al Milan dopo due anni difficili, condizionati da troppi infortuni ed una discontinuità che ne ha minato la titolarità ed il rendimento. Oggi l’agente del calciatore, Alessandro Lucci, è stato ricevuto nella sede milanista dove è rimasto a colloquio con la dirigenza rossonera per oltre due ore nelle quali sono stati discussi i termini del probabile ritorno di Bertolacci al Genoa. Nulla di ufficiale e nessuna dichiarazione al termine dell’incontro, ma la sensazione è che il centrocampista romano sia ormai ai dettagli per tornare in Liguria dove la compagine rossoblù lo riaccoglierebbe a braccia aperte restituendogli i gradi di titolare e la possibilità di tornare protagonista dopo due stagioni deludenti e quei 20 milioni versati dal Milan alla Roma per il suo cartellino, una cifra che ha finito per penalizzare un buon calciatore, valutato a sproposito come un big.