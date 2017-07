Kalinic rompe gli indugi con la Fiorentina: «Voglio il Milan»

MILANO - Povera Fiorentina e povero Pantaleo Corvino. Non fa in tempo a metabolizzare un rifiuto che puntualmente deve ingoiarne un altro, addirittura altri due se consideriamo il no alla proposta di rinnovo recapitato in sede da Federico Bernardeschi. La giornata di ieri è stata dedicata a Borja Valero, ormai promesso sposo dell’Inter ed arrivato ai ferri corti con la Viola e i suoi dirigenti a cui ha dedicato un colorito messaggio vocale su whatsapp che di fatto ha reso pubblico il desiderio dello spagnolo di trasferirsi a Milano.

Voglio il Milan

Percorso simile a quello che intende seguire un altro pezzo forte della Fiorentina, il centravanti croato Nikola Kalinic. Indispettito dall’atteggiamento del direttore tecnico dei viola Corvino e dalle sue parole inequivocabili («Sono stato chiamato dal Milan per accettare una proposta che non ho neppure voluto ascoltare. Non mi sono messo al tavolino, ho detto loro di pensare ad altri attaccanti, di Kalinic non vogliamo privarci»), la risposta del centravanti ex Dnipr è stata altrettanto definitiva. Intercettato dai microfoni di Sky, ecco le sue parole: «Ringrazio la Fiorentina per questi due anni e per l'opportunità data, ma io voglio fare uno step superiore e per questo voglio andare via. So che il Milan mi vuole e penso che per me questa sia una grande opportunità. Ecco perché voglio andare al Milan e ritengo chiuso il mio ciclo con la Fiorentina».