Toro: occhi su Paletta e Kucka, il Milan vuole Benassi

MILANO - Adesso sembra essere tutto più chiaro. I tanti incontri di mercato tra il direttore sportivo granata Petrachi e l’omologo rossonero Mirabelli non erano incentrati su Andrea Belotti, seppure l’idea di un acquisto impossibile abbia sfiorato i vertici del Milan, ma su tutta una serie di altri calciatori che da qui alla fine del mercato potrebbero scambiarsi la maglia.

Negli ultimi giorni ha preso corpo l’idea Paletta per la difesa del Torino, scottato dal tentativo andato a vuoto con il Barcellona per l’ex romanista Vermaelen. L’esperto difensore italo-argentino è così schizzato subito in cima alla lista dei desideri di mister Mihajlovic e le parti potrebbero anche aver trovato una prima bozza di accordo: cessione in cambio di alcuni bonus a seconda del rendimento del centrale.

Paletta e Kucka al Toro

Non è escluso però che i termini già delineati nelle ultime ore possano essere rapidamente cancellati e ridiscussi alla luce delle ulteriori proposte del Torino e delle conseguenti controproposte del Milan. Secondo il quotidiano torinese Tuttosport, infatti, i granati avrebbero avanzato una richiesta formare anche per il centrocampista slovacco Juraj Kucka, giudicato da mister Mihajlovic il profilo giusto per garantire alla sua squadra gamba, carisma e personalità.

Benassi al Milan

Da Casa Milan sembra essere arrivato un sostanziale assenso, corredato da un supplemento di trattativa messo sul piatto dal responsabile dell’area tecnica del Milan Massimiliano Mirabelli: Marco Benassi. Il capitano della nazionale Under 21, recentemente eliminata in semifinale dalla Spagna agli Europei di categoria in Polonia, potrebbe diventare un elemento chiave di questo interessante intrigo di mercato sull’asse Milano-Torino. Il classe 1994 cresciuto nel vivaio dell’Inter viene naturalmente valutato molto di più della coppia di calciatori richiesti dal Toro, ecco perchè sarà importante sedersi attorno ad un tavolo per capire le pretese granate e la possibile offerta rossonera. Di sicuro oggi questo triplice scambio rappresenta più di un suggestivo scenario di mercato, per gli sviluppi toccherà però ancora attendere qualche giorno.