Milan: si tenta il colpo Ghezzal a parametro zero

MILANO - Al Milan è un periodo di investimenti, grossi investimenti. E i tanti milioni spesi finora per portare in rossonero i vari Musacchio, Kessiè, Rodriguez e presto anche Biglia, Conti e magari Belotti, sono lì a testimoniarlo. Ma se appare all’orizzonte l’opportunità di mettere le mani su un buon calciatore a parametro zero, facendo quindi un buon affare, mai farsi trovare impreparati.

Chi si rivede

È questa la filosofia di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, nuovi idoli del popolo milanista, che hanno messo nel mirino Rachid Ghezzal, attaccante esterno e trequartista del Lione, in rottura prolungata con il suo club e fermamente deciso a non rinnovare il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2017 e liberarsi quindi gratuitamente tra poche settimane. A curare gli interessi del fantasista algerino è il fratello Abdelkader Ghezzal, vecchia conoscenza del calcio italiano per aver indossato le maglie di Parma, Bari, Cesena e Crotone a cavallo degli anni 2005-2015, che non ha mai fatto mistero di gradire per il fratellino una collocazione in serie A.

Colpo a parametro zero

Rachid Ghezzal, classe 1992, è reduce da una stagione di alti e bassi con il Lione, caratterizzata da 38 presenze (tra Ligue 1, Champions League e Europa League), 3 gol e 7 assist. Numeri non certo eccezionali per un attaccante esterno, ma si tratta di un calciatore eclettico, capace di giocare in più ruoli, alternativa ideale a Bonaventura a sinistra e a Suso sulla destra. Ed è per questo che potrebbe rivelarsi un acquisto prezioso per il nuovo Milan di Montella, specialmente se dovesse arrivare a titolo gratuito.