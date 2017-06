Milan: è Klaassen l’idea nuova per il centrocampo

MILANO - In Casa Milan non si dorme più. Chiusi con una prontezza sorprendente i primi tre colpi di un mercato scintillante, Musacchio, Kessiè e Ricardo Rodriguez, per Fassone e Mirabelli è tempo di voltare pagine e individuare i nuovi obiettivi su cui puntare per rivoluzionare la rosa a disposizione di Vincenzo Montella. Detto del tentativo di accoppiata che la dirigenza rossonera sta cercando di strappare alla Lazio, il regista Lucas Biglia e l’attaccante Keita Balde Diao, e sempre non un occhio attento al valzer delle punte che dovrà garantire al nuovo Milan di poter contare su un centravanti di primissima fascia, è di oggi la nuova suggestione per la mediana.

Gioventù ed esperienza

Si tratta del centrocampista e capitano dell’Ajax Davy Klaassen, apparentemente un veterano a dispetto di una carta d’identità che alla voce data di nascita recita: 21 febbraio 1993. Protagonista di una stagione sontuosa alla guida dei Lancieri, Klaassen ha condotto la sua squadra alla finale di Europa League persa con il Manchester United di Josè Mourinho e ad una conclusione palpitante di Eredivisie, persa per un soffio a vantaggio dei rivali di sempre del Feyenoord Rotterdam.

Mezzala moderna

La stagione del condottiero dei lancieri è stata comunque prestigiosa: 50 presenze tra campionato olandese, Europa League e qualificazioni Champions, impreziosite da un bottino lusinghiero di 20 gol e 12 assist. Non male per una mezzala capace di giocare anche a ridosso delle punte grazie alle sue naturali capacità di inserimento in zona gol. Klaassen ha un contratto in scadenza con l’Ajax nel giugno 2019, quindi nessuna possibilità di strappare alla dirigenza olandese un prezzo di favore. La cifra da mettere sul piatto è di circa 20 milioni, non impossibile considerata l’indiscutibile qualità che il capitano dell’Ajax potrebbe garantire alla sua nuova squadra. Con Biglia e Kessiè, Klaassen formerebbe un centrocampo di qualità e quantità. Tutto quello che è mancato al Milan nell’ultimo quinquennio.