I vegetariani hanno una salute mentale peggiore rispetto a chi mangia carne

Le persone che seguono una dieta vegetariana o vegana generalmente si schierano con le ricerche scientifiche che asseriscono come questo regime alimentare possa migliorare il proprio stato di salute. Ci sono uomini e donne pronte a giurare di essersi sentite meglio dopo aver smesso di consumare alimenti di origine animale. D’altro canto, è importante sottolineare che molti di questi studi sono stati smentiti da altri – come sempre accade in ambito scientifico. Infatti, le certezze sono poche se si conduce una revisione sistematica di tutti i lavori scientifici. Ed ecco il motivo per cui vi presentiamo un nuovo studio che mette in evidenza i rischi derivanti da quella che viene considerata una dieta salutare.

Sentimenti negativi

Le persone che mangiano pochi cibi di origine animale sembrano essere maggiormente a rischio di alcune condizioni mentali poco gradite. Secondo i risultati ottenuti da un nuovo studio pubblicato su Ecology of Food and Nutrition, infatti, i vegetariani sarebbero più depressi e infelici. E non sempre se ne renderebbero conto. Gli autori ritengono che una dieta a base vegetale potrebbe non essere «psicologicamente corretta».

Lo studio

Per arrivare a simili conclusioni gli studiosi hanno preso in esame centinaia di persone vegetariane, semi-vegetariane e altre che includevano alimenti a base di carne. Durante le settimane di studio gli scienziati hanno registrato i vari sentimenti dei volontari, scoprendo che tra i tre gruppi solo quelli vegetariani avevano sentimenti più negativi e meno occasioni sociali. Risultati simili – ma in misura ridotta – erano stati ottenuti da chi seguiva un’alimentazione semi-vegetariana.

Minor autostima e maggior depressione

Rispetto a chi mangiava carne, i vegetariani avevano una minor autostima, una maggior insicurezza, insoddisfazione e depressione. L’ipotesi – secondo gli esperti del College di William e Mary (Virginia), è che lo stato di salute mentale dei vegetariani possa derivare dal fatto che si sentono moralmente superiori ai mangiatori di carne.

Esclusione sociale

Senza tener presente che molti vegetariani sono considerati diversi da chi mangia carne. «Dato che molte celebrità sostengono un certo tipo di dieta vegetariana, i non vegetariani possono ritenere che i vegetariani si comportino bene e che siano «troppo buoni» per i non vegetariani», spiegano ricercatori. Ma non solo: «a volte i vegetariani inconsapevolmente, e talvolta intenzionalmente, possono essere esclusi dagli eventi sociali o fatti sentire strani o diversi perché sono vegetariani. Queste cose tendono ad accadere per i membri delle minoranze sociali. Nel corso del tempo, tali esperienze possono incidere sul benessere di una persona. Crediamo che questo studio sia importante perché è il primo a dimostrare che la definizione di se stessi come vegetariani ha implicazioni per la qualità della vita quotidiana di una persona», ha dichiarato il dottor John Nezlek dell'Università delle Scienze umane di Poznan (Polonia).

Non è vero!

Secondo il portavoce della Vegetarian Society i dati non sono veritieri perché c'è molta positività riguardo lo stile di vita vegetariano. «Quello che vediamo quando le persone adottano una dieta vegetariana in linea con i loro valori è che si sentono entusiasti e positivi per il contributo che stanno dando», spiega. Tuttavia, è importante sottolineare che il legame depressione-vegetarianismo (o veganismo) è stato rilevato anche da altri studi.

Carenza di elementi nutrizionali

Un altro studio, pubblicato sul the Journal of Affective Disorder, ha evidenziato come il motivo dell’aumento del rischio di depressione nei vegetariani/vegani possa essere dovuto alla carenza di vitamine e minerali che la dieta quasi o solo vegetale comporta. Si sa, infatti, che tali persone spesso sono vittime di carenza di vitamina B12 e eccesso di omega-6 (carenza di omega-3). «Altri potenziali fattori includono i livelli elevati di fitoestrogeni (estrogeni naturalmente presenti nei legumi) conseguenti principalmente alle diete ricche di verdure e di soia – si legge nel rapporto della Bristol – Un altro potenziale fattore che contribuisce è una più bassa [o nulla] assunzione di pesce, considerata essere associata a un rischio maggiore di sintomi depressivi». Infine, ricordiamo che alcuni scienziati ipotizzano che diventare vegani, vegetariani, fruttariani, crudisti o eliminare cibi (per esempio con il glutine) senza che ci sia un’evidente motivo (medico) per farlo, potrebbe essere la spia di un problema di malattia mentale. Il diventare eccessivamente selettivi con il cibo, quindi, potrebbe essere dettato dal fatto che la persona – già in origine – non è equilibrata interiormente. In ogni caso – come accennato inizialmente – non ci sono ancora certezze. Per ora si tratta solo di ipotesi.