De Micheli: «Ancora qualche divergenza con M5s su riforma fiscale e giustizia»

ROMA - «Ci sono punti in comune ma non vi nascondo che ci sono ancora alcune situazioni che vanno risolte e affrontate, come le modalità di attuazione di una grande riforma fiscale e della giustizia. Contiamo che il presidente Conte, ascoltando anche le nostre ragioni, si faccia portatore delle questioni programmatiche per arrivare a un buon esito ma non vi nascondo che ci sono divergenze e differenze su cui lavoreremo nei prossimi giorni». Lo ha detto la vicesegretaria del Pd Paola De Micheli, al termine di una riunione al Nazareno sul programma del nuovo Governo. In particolare, sulla riforma fiscale «noi riteniamo che sia necessario e urgente ridurre il carico fiscale sui lavoratori».

