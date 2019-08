ROMA - «Si è interrotto un percorso è non capiamo perché. Speriamo qualcuno lo riprenda». Lo ha detto il capogruppo alla Camera, Graziano Delrio, uscendo dal Nazareno. «Noi lavoriamo per un governo di svolta su temi come l'emergenza ambientale, il lavoro, il sostegno alle famiglie».

© Riproduzione riservata