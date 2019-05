Renzi: «Il palloncino di Salvini si sgonfierà come quello di Di Maio»

ROMA - «L'incantesimo per cui la narrazione di Salvini sembra funzionare improvvisamente si rivelerà tale, cioè un incantesimo, la parabola di Salvini è destinata a esaurirsi nel giro di qualche mese». Ne è convinto Matteo Renzi che, in un video su facebook da Palazzo Giustiniani, fa la sua analisi del voto alle europee.

Salvini si sgonfierà come Di Maio

«Occorreranno 4-5 mesi ma si sgonfierà anche il palloncino di Salvini come si è sgonfiato quello di Di Maio», prosegue l'ex leader del Pd, «e non per questioni giudiziarie, anche se ancora ci chiediamo che fine hanno fatto i famosi 49 milioni di euro, denari portati via agli italiani, ma non sarà per questioni giudiziarie. Quando si va alla legge di bilancio Salvini dovrà dimostrare di comprendere il paese e per il momento non lo ha fatto».