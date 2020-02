Matteo Renzi è sicuro: «Prescrizione? Il M5S si arrenderà, finirà come per l'Iva»

ROMA - Il leader di Italia, Viva, Matteo Renzi, è sicuro: sulla prescrizione i cinquestelle faranno marcia indietro. «Credo che sia in atto un tentativo di arginare un'iniziativa di Italia viva, ma tutto finirà come per l'Iva - dice in un'intervista a Quotidiano Nazionale - esasperano un concetto e poi dovranno gestire una marcia indietro». Italia Viva è contraria «per un principio di giustizia» e perché «semplicemente è anticostituzionale. Non voglio far cadere il governo, ma rimettere la barra al centro. I grillini li capisco, sono sempre stati per questa deriva. E Bonafede lo conosciamo a Firenze più per il suo passato da dj che da avvocato, ma il Pd no. Non lo capisco».

Faraone: «Se riforma abbrevia processo perché no a prescrizione?»

«Una domanda a Conte e a Bonafede: se la riforma del processo che si voterà in cdm (Consiglio dei ministri, ndr) lunedì è efficace, se veramente i processi saranno più veloci, che bisogno c'è di abolire la prescrizione? Non ci sarà nessun abuso della prescrizione che diventerebbe un argine per le eccezioni». Lo ha scritto su Twitter Davide Faraone, capogruppo di Italia viva al Senato.

D'Uva (M5S): «Non si torna indietro»

«Personalmente sarò soddisfatto quando non ci saranno più 'vittime della prescrizione'. Ricordo che la riforma Bonafede è già in vigore. E non si torna indietro, specialmente in nome di un garantismo di facciata e di toni spot che servono solo a fare audience. Quella la lasciamo a Sanremo». Lo ha dichiarato in una intervista a Formiche.net il deputato del M5S Francesco D'Uva, già capogruppo durante la fase della maggioranza gialloverde.

Sulla prescrizione Italia Viva da giorni promette battaglia. «Legittimo - ha commentato l'ex capogruppo stellato alla Camera - avere un progetto politico da promuovere, per carità. Ma non a carico di un governo al cui interno dialogo e confronto sono le parole d'ordine. Fossi in loro non mi isolerei in questo modo».