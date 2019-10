Matteo Salvini: «Conte ha interesse a controllare i Servizi, non so perchè»

ROMA - «Giuseppe Conte si è tenuto la delega ai servizi segreti, evidentemente l'avvocato del popolo ha interesse a controllare i servizi, non so se per motivi esterni o interni». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in un forum nella redazione al Corriere dell'Umbria. «Nella gestione dei servizi segreti - ha aggiunto -, un tema delicato, complesso, strategico, su alcune nomine non utili per la difesa dell'interesse nazionale non ha mai interpellato nessuno e non credo che siano positive. Chi lavora nel comparto dell'Intelligence è rimasto esterrefatto da alcune nomine».

«Nomine senza informare nessuno»

Sul caso dei presunti incontri tra il ministro della Giustizia statunitense William Barr e i capi dei servizi segreti italiani, scritto dal «Corriere della Sera», Salvini ha detto che il Premier non lo aveva informato. «Assolutamente zero - ha assicurato - l'ho letto oggi sul Corriere della Sera. Certo ero Ministro dell'Interno e vicepremier... ho scoperto poi che non gli stavo simpaticissimo».