Giachetti (renziano) mette in guardia Conte: «Su ogni provvedimento dovrai tener conto anche di noi»

ROMA - Assicurando «lealtà assoluta al governo» Roberto Giachetti, parlamentare in uscita dal Pd per fondare con Matteo Renzi «Italia Viva» sottolinea come «ora il governo non sarà più schiacciato a sinistra perchè con noi si sposterà su un asse riformista. Intendo dire - argomenta il suo avvertimento in una intervista a la Stampa Giachetti - che andrà trovata una sintesi sugli atti legislativi che andranno fatti». Perchè «ora oltre alla posizione di Pd, 5 Stelle e Leu, si dovrà tener conto della nostra linea. E «per esempio, non voglio mettere zeppe, ma anche se non fanno parte dell'accordo di governo mi auguro - afferma Giachetti - che su ius soli e suicidio assistito sia possibile fare passi avanti» e «sarà nella capacità del premier trovare una sintesi».

Si dovrà ragionare

«Si possono fare contratti e quello che si vuole. Ma c'è un'infinita serie di situazioni nel quotidiano - dice ancora il parlamentare renziano - che vanno gestite con atti parlamentari e lì si dovrà ragionare. Al programma abbiamo lavorato tutti e come si tradurranno in atti parlamentari sarà da vedere».

Rossi: «Il Pd non si faccia chiudere a sinistra»

«Il Pd si faccia coraggio e non si faccia chiudere a sinistra». Lo ha detto Enrico Rossi, presidente della Toscana a Radio Anch'io. «Renzi - ha affermato Rossi - ha individuato uno spazio, di centro, di ispirazione liberale. Macron, secondo me, è il suo modello attuale. Auguriamoci che non faccia strappi sia nei confronti del governo, sia che non si attizzi polemica con la sinistra, la forza che sta creando dovrà allearsi necessariamente con il Pd. Fa bene Zingaretti a mantenere aperto nei confronti di Renzi un dialogo», ha concluso Rossi.