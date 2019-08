Conte: Non sarà un Governo «contro» ma per il bene del Paese

ROMA - «Non sarà un governo contro ma per il bene dei cittadini, per modernizzare il Paese e rendere la nostra nazione ancora più competitiva nel contesto internazionale ma anche più giusta e inclusiva». Lo ha detto il presidente del consiglio incaricato Giuseppe Conte parlando al Quirinale dopo l'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ora coraggio determinazione e tanta passione

«E' il momento del coraggio e della determinazione, per disegnare Paese migliore, senza lasciarsi frenare dagli ostacoli. Di mio ci aggiungo tanta passione che sgorga naturale. Molto spesso ho evocato la formula di un 'nuovo umanesimo', non era uno slogan per un governo, ma un orizzonte», ha aggiunto.

Consultazioni da oggi con tutti

«Il presidente della Repubblica che ringrazio mi ha conferito l'incarico di formare il governo e oggi stesso avvierò le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari e mi dedicherò a elaborare un programma» di Governo insieme alle forze politiche che decideranno di sostenerlo.

Uscire al più presto da incertezza politica

L'Italia «deve uscire al più presto dalla fase di incertezza politica» che si è creata con la crisi di governo. E' necessario anche per «consentire all'Italia di svolgere il ruolo da protagonista che merita» nello scenario internazionale dove l'economia rallenta anche per «le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti». «Adoperiamoci per trasformare un momento di crisi in una opportunità di rilancio. Il Paese ha l'esigenza di procedere speditamente», ha concluso.

Dubbi su maggioranza diversa

«La prospettiva di avviare una nuova esperienza di governo, con una maggioranza diversa dalla precedente, mi ha sollevato più di qualche dubbio». Ma Conte ha subito aggiunto di aver «superato le perplessità» con la «consapevolezza di aver cercato di operare sempre nell'interesse di tutti i cittadini, nessuno escluso».

E' il momento del coraggio

«Realizzeremo un governo nel segno della novità, è quello che mi chiedono le forze politiche» che hanno annunciato il proprio sostegno al Conte bis. Un governo, ha aggiunto, che vuole realizzare una «ampia stagione riformatrice, una stagione di rilancio che offra al Paese speranze ma anche certezze». L'idea, ha spiegato Conte nei suoi nove minuti di discorso già programmatico, è «creare una squadra di lavoro che si dedichi incessantemente a costruire l'opportunità per i nostri figli di vivere in un paese migliore, un paese che primeggi nella tutela dell'ambiente e nella protezione della biodiversità e dei mari», un paese che garantisca «infrastrutture sicure, che si alimenti con le energie rinnovabili» e che sia «più giusto, solidale, inclusivo».

Subito manovra che eviti aumento Iva

«Ci separano poche settimane dall'inizio della sessione di bilancio, dobbiamo metterci subito all'opera per definire una manovra che contrasti l'aumento dell'Iva e tuteli i risparmiatori, che offra una solida prospettiva di crescita e sviluppo sociali. Siamo agli albori di una nuova legislatura europea - ha aggiunto - dobbiamo recuperare il tempo perduto per consentire all'Italia di svolgere il ruolo da protagonista che merita».

Nuovo umanesimo

«Molto spesso, negli interventi pubblici sin qui pronunciati, ho evocato la formula di un 'nuovo umanesimo'. Non ho mai pensato che fosse lo slogan di un governo. Ho sempre pensato che fosse l'orizzonte ideale per un intero Paese».